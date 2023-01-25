В Самарии предотвратили теракт: появились подробности

Сегодня вооруженный злоумышленник попытался совершить нападение с ножом на 55-й трассе, примыкающей к городу Кдумим в Самарии.

Об этом сообщает INN.

Нападавший, вооруженный ножом, прибыл на военный пост ЦАХАЛа и попытался нанести удар ножом израильскому солдату. Нападавший был нейтрализован находившимися в районе военными.

Кроме этого, сообщений о ранениях солдат ЦАХАЛа не поступало.

Ранее Курсор писал о попытке ножевого теракта в Самарии: первые подробности. Солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку нападения возле Офры.

Курсор также сообщал, что стало известно о гибели одного из лидеров «Исламского джихада» при перестрелке с солдатами ЦАХАЛа.

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