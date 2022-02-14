Во время свадьбы в Модиине жених упал с высоты и получил серьезное ранение

34-летний жених, который отмечал свадьбу в Модиине, упал с высоты и получил серьезную травму головы. Парамедикам МАДА пришлось отвезти его в больницу.

В ночь с 13 на 14 февраля в Модиине произошел необычный случай. 34-летний мужчина, который отмечал свою свадьбу в банкетном зале, упал с высоты и получил серьезную травму головы. Медики застали его уже без сознания.

Об этом сообщает газета Maariv, чей корреспондент опросил очевидцев.

Судя по всему, жених упал после того, как празднующие подняли его на высоту на столе во время танца. Однако в какой-то момент мужчина упал и получил травму. На место вызвали сотрудников МАДА. Парамедики оперативно эвакуировали пострадавшего в больницу «Шиба» Тель-Ха-Шомер.

«Когда мы вошли в зал, мы увидели 34-летнего мужчину, лежащего без сознания, с травмой головы. Люди на месте происшествия сказали, что он упал с высоты около трех метров», — рассказал парамедик Итай Перец журналистам.

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