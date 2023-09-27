В Ашдоде на стройке произошла трагедия - подробности и видео

К изучению причин инцидента приступили спасатели, полицейские и следователи-криминалисты.

Сегодня днем, 27 сентября, на строительной площадке в Ашдоде произошел несчастный случай, в результате которого смертельные травмы получил 30-летний рабочий из Эритреи.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

На стройке обрушились строительные леса, и мужчина оказался под завалами. На место происшествия поспешили спасатели, медики и сотрудники полиции, но рабочему помощь уже не понадобилась, он был без дыхания и пульса.

Представители профильных служб приступили к изучению причин инцидента. В Израиле, к сожалению, подобные случаи происходят часто и многие из них заканчиваются трагично.

"Курсор" писал ранее, что на фабрике, расположенной в Пардес-Хане, произошел трагический инцидент с 49-летним рабочим. По предварительным данным, на голову мужчине упал тяжелый предмет.

Еще мы писали, что в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, что на строительной площадке в Дейр-аль-Асаде произошел несчастный случай с 40-летним рабочим. Мужчину госпитализировали в больницу, он попал в реанимацию.