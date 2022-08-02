В Беэр-Шеве под колеса автомобиля попал шестилетний мальчик

Парамедики госпитализировали в больницу шестилетнего мальчика, который был сбит автомобилем в Беэр-Шеве, у него травмы средней степени тяжести.

Во вторник, 2 августа, на улице Сдерот Ицхак Рагер произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал шестилетний мальчик.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и оказала ребенку первую медицинскую помощь, после чего госпитализировала его в медицинское учреждение «Сорока» с черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства аварии.

«Курсор» писал ранее, что в результате серьезной автокатастрофы в городе Ариэль погиб шестилетний Матан Зинман, а остальные члены его семьи получили ранения. ДТП произошло на шоссе 60 в районе перекрестка Маалех Левона.

Еще мы писали, что 29 июля, в Кирьят-Малахи на бульваре Бен-Гурион произошла авария. Под колеса автомобиля попал 16-летний парень. Парамедики, прибывшие на место ДТП, провели реанимационные действия, но к сожалению, им не удалось спасти молодого человека.

Напомним, что в понедельник, 1 августа, на трассе 465 недалеко от поселения Атерет в округе Биньямин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало пять человек. На дороге столкнулись несколько автомобилей.