Появилось видео жестокого нападения на еврейского подростка в Тель-Авиве

Проходивший по улице студент ешивы пострадал от нападения 26-летнего жителя Пардес-Ханы, которого уже задержала полиция. Видео с кадрами жестокого нападения попало в сеть.

На улице Тель-Авива на религиозного подростка напал проходивший мимо мужчина.

Видео нападения опубликовал канал Люди в черном.

Студент ешивы Леви Белой с ультраортодоксальной внешностью гулял с друзьями по улице, как вдруг мужчина, идущий впереди, сильно толкнул его на пол.

«Я был в полном шоке», — рассказал Белой. Он подал заявление в полицию после инцидента.

Полиция задержала жителя Пардес-Ханы за нападение на подростка-ультраортодокса Леви Белоя. Подозреваемому 26 лет, полиция расследует детали происшедшего. Сегодня суд решит вопрос о продлении срока его содержания под стражей.

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