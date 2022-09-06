Появилось видео жестокого нападения на еврейского подростка в Тель-Авиве

На улице Тель-Авива на религиозного подростка напал проходивший мимо мужчина.
Видео нападения опубликовал канал.
Студент ешивы Леви Белой с ультраортодоксальной внешностью гулял с друзьями по улице, как вдруг мужчина, идущий впереди, сильно толкнул его на пол.
«Я был в полном шоке», — рассказал Белой. Он подал заявление в полицию после инцидента.
Полиция задержала жителя Пардес-Ханы за нападение на подростка-ультраортодокса Леви Белоя. Подозреваемому 26 лет, полиция расследует детали происшедшего. Сегодня суд решит вопрос о продлении срока его содержания под стражей.
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