В Беэр-Шеве пожилого мужчину ударили ножом

После оказания необходимой помощи на месте его доставили в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве, где врачи охарактеризовали его состояние как тяжелое и нестабильное.

В Беэр-Шеве 50-летний мужчина получил ножевое ранение. Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 14 февраля, на улице Моледет. На место сразу же выехала бригада медиков МАДА.

Сигнал по номеру 101 поступил в 23:03. Когда на место приехали парамедики, они застали пострадавшего уже без сознания. После оказания всей необходимой помощи оперативно доставили его в больницу «Сорока». Уже там врачи оценили его состояние как тяжелое и при этом нестабильное.

Полиция приступила к расследованию инцидента. Пока что непонятно, что именно произошло, какой был мотив у нападавшего. О задержании подозреваемых правоохранители пока не сообщали.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Шейху-экстремисту Раэду Салаху запретили покидать Израиль.

Кроме того, Курсор сообщал, что мошенники украли у русскоязычных репатриантов миллионы шекелей. Полиция Израиля провела большое расследование для того, чтобы арестовать четверых подозреваемых. Они организовали мошенническую схему, с помощью которой смогли заполучить доступ к деньгам десятков репатриантов.

Еще напомним, что полиция арестовала подозреваемых в поджоге дома в Шимон а-Цадик. Представитель полиции сообщил об успехах в расследовании поджога коктейлем Молотова дома в Шимон а-Цадик — двух подозреваемых поймали и в данный момент они находятся на допросе в ШАБАК.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.