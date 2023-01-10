В Беэр-Шеве водитель едва не протаранил толпу демонстрантов

Мужчина выехал на тротуар с криком «Левые анархисты, уходите отсюда, мы вас уничтожим», сказал очевидец.

Полиция арестовала водителя, который угрожал протестующим в Беэр-Шеве своей машиной.

На митинге против запланированных новым правительством судебных реформ мужчина выехал на тротуар, где находились протестующие, и опасно затормозил, крича на демонстрантов.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, 26-летнего жителя Эльада.

Очевидец рассказал сайту Srugim, что мужчина кричал: «Левые анархисты, уходите отсюда, мы вас уничтожим».

סטודנטים באונ' בן גוריון בבאר שבע: "ניסיון דריסה".

לפני זמן קצר בהפגנת סטודנטים נגד פסקת ההתגברות, עלה על המדרכה עליה עמדו המפגינים הרכב הלבן שבתמונה. הסטודנטים עמדו במיקום החץ האדום.

לדברי הסטודנטים הנהג יצא מהרכב, החל להתעמת עם המפגינים בקריאות: "אנרכיסטים", ונעצר ע"י המשטרה pic.twitter.com/uARt2rZPgN — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) January 10, 2023

Лидер оппозиции Яир Лапид в ответ заявил: «Подстрекательства правительства закончатся кровопролитием. [Водитель] был пьян от власти и безумия, в этом виновны [министр национальной безопасности Итамар] Бен-Гвир и [министр юстиции] Ярив Левин. Это чудо, что никто не пострадал. Вы не сможете переехать нас».

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Кроме того, адвокаты объявили о забастовке против реформы Левина.

Напомним, что США незаметно критикуют судебную реформу Израиля – СМИ.