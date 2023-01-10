В Беэр-Шеве водитель едва не протаранил толпу демонстрантов

Полиция арестовала водителя, который угрожал протестующим в Беэр-Шеве своей машиной.
На митинге против запланированных новым правительством судебных реформ мужчина выехал на тротуар, где находились протестующие, и опасно затормозил, крича на демонстрантов.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, 26-летнего жителя Эльада.
Очевидец рассказал сайту Srugim, что мужчина кричал: «Левые анархисты, уходите отсюда, мы вас уничтожим».
Лидер оппозиции Яир Лапид в ответ заявил: «Подстрекательства правительства закончатся кровопролитием. [Водитель] был пьян от власти и безумия, в этом виновны [министр национальной безопасности Итамар] Бен-Гвир и [министр юстиции] Ярив Левин. Это чудо, что никто не пострадал. Вы не сможете переехать нас».
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Кроме того, адвокаты объявили о забастовке против реформы Левина.
Напомним, что США незаметно критикуют судебную реформу Израиля – СМИ.