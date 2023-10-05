В Бейт-Лехеме задержали двух террористов - первые подробности

В сети появилось видео с моментом задержания террористов.

Израильские силовики задержали в Бейт-Лехеме двух человек, которые планировали совершить теракт против мирных людей.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Голос Израиля".

"Израильский спецназ «мистаравим» задержал 2-х террористов в Бейт Лехеме", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как два вооруженных террориста ворвались в заведение общественного питания. Один из преступников взял в заложники сотрудника кафе. Тем временем его сообщник направил оружие на посетителей, среди которых находился маленький ребенок.

Других подробностей пока не разглашалось. Есть ли пострадавшие среди израильтян - также информации нет.

Напомним, в этот же день в Хаваре террорист пытался расстрелять беременную женщину и ее маленького сына. Арабский террорист открыл огонь по автомобилю, который двигался по шоссе 60. Водитель и пассажиры не пострадали, но одному человеку потребовалась психологическая поддержка. Заднее стекло автомобиля оказалось разбитым, и в салоне найдена пуля. Позже стало известно, что бойцы ЦАХАЛа ликвидировали террориста.

Накануне палестинский террорист совершил сегодня попытку наезда на контрольно-пропускном пункте Каландия к северу от Иерусалима. Преступника нейтрализовали, но один из охранников получил легкое ранение. Мужчина был доставлен в больницу Шаарей Цедек с синяками на нижних конечностях после попытки наезда. Терорист был задержан полицией Израиля на месте происшествия.

Позже палестинцу, устроившему теракт на КПП Каландия, было предъявлено обвинение в совершении террористического акта, нападении при отягчающих обстоятельствах и владении ножом. Обвинение ходатайствовало о продлении ареста до окончания судебного разбирательства.