В Бейт-Шемеше толпа напала на женщину-солдата

Пострадавшая уже пообщалась с журналистами.

Об этом сообщает Israel National News.

«Я стояла на вокзале, до прибытия автобуса были какие-то харедим, которые ругались и угрожали мне. Когда автобус подъехал, они пригрозили водителю, что сожгут его автобус, если он возьмет меня», – сказала она.

Солдат остановилась, чтобы пересесть на автобус по пути к своей базе, но инцидент вскоре перерос в жестокие беспорядки. Толпа преследовала ее, ругала и бросала в нее вещи.

«Внезапно сотни детей, мальчиков и взрослых начали выходить из домов, кричать мне «шикса» и бросать в меня камни и банки. Я чувствовал себя окруженной и беспомощной. Я попросила трех девушек, которых видела там, помочь мне, и они сказали мне, что спрячут меня», – поделилась женщина.

Девушки привели ее к себе домой, где спрятали, когда толпа приближалась к дому и пыталась взломать замок квартиры. Солдат вызвала полицию, и через некоторое время полицейские приехали на машине под прикрытием, а не на полицейской машине, опасаясь новой вспышки беспорядков и опасаясь за охранявшую женщину семью, которую могли счесть коллаборационистами. Девушку одели в юбку, подаренную ей девушками из дома, и увели с места, но и после этого беспорядки и столкновения с полицией продолжались некоторое время.

«Толпа стояла снаружи, и полиция уступала дорогу. Уходя, харедим выхватили радио у полицейского и бросили его толпе, стоявшей снаружи. Это было шоком. Весь инцидент длился с десяти часов вечера до раннего утра. Если бы не семья, которая спрятала меня, я не знаю, чем бы это закончилось», – добавила солдат.

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