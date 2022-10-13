В Дженине найдено тело израильского араба, который пропал в июне

Сотрудники израильской полиции вместе с ЦАХАЛом в результате взаимодействия с палестинскими силами безопасности, обнаружили в палестинском городе тело жителя арабской деревни Мушерифа.

Об этом сообщает издание «Детали».

Силы правопорядка обнаружили труп 80-летнего израильского гражданина, жителя арабской деревни Мушерифа, относящейся к местному совету Маале-Ирон (недалеко от Умм-эль-Фахма). Им оказался Мустафа Агбария, который пропал 25 июня.

Сообщается, что родственника Мустафы Агбарии пригласили на КПП для завершения процедуры опознания. Тело умершего будет передано в институт судебной медицины.

«Курсор» писал ранее, что в Индонезии спасатели нашли останки 37-летнего жителя Тель-Авива, Боаза Бар-Анана, который погиб во время занятия альпинизмом. Так, Боаза Бар-Анана умер при восхождении на гору Ринджани, где находится активный вулкан. По информации местных официальных лиц, по достижению высоты около 3760 метров он упал в расщелину глубиной 150 метров при попытке сделать селфи.

Еще мы писали, что во вторник, 11 октября, в японской тюрьме скончался 60-летний израильтянин. Он отбывал наказание за контрабанду наркотических средств.