В Битуах Леуми отчитались о выплатах пенсионерам надбавок на обогрев жилья

В феврале 2023 года 300 тысяч пенсионеров Израиля получили первую часть надбавки на обогрев жилища от Института национального страхования («Битуах леуми»).

Об этом пишет издание Ice.

На их счета переведено 200 шекелей для оплаты электричества. В октябре этого года пенсионеры получат на свой банковский счет дополнительный перевод в размере около 400 шекелей от «Битуах Леуми»

Отмечается, что обычно каждый год в октябре Институт национального страхования Израиля выплачивает надбавку на обогрев жилья. В этом году было принято решение выплатить первую часть надбавки в феврале.

Напомним, что для получения пособия важно соответствовать ряду критериев: пенсионный возраст, право на получение социальной надбавки или же право на получение пособия по инвалидности до получения пособия по старости.

«Курсор» писал ранее, что офис главного контролера Израиля Мататияху Энгельмана представил отчет, касающийся сбоев и недостатков в работе государственных организаций, на которые чаще всего жалуются пожилые граждане страны.

Еще мы писали, что за последние годы количество пенсионеров, которых нужно посещать на постоянной основе, выросло в геометрической прогрессии. В связи с возросшим объемом работы «Битуах Леуми» рассматривает возможность увеличения зарплаты сиделок и социальных служащих.

Напомним, что Институт национального страхования («Битуах леуми») предоставил отчет о бедности в Израиле по состоянию на 2021 год. Оказалось, что за чертой бедности находились 1,95 млн граждан, в частности 853,8 тысячи детей и 212,4 тысячи пожилых людей.

Читайте также, что с 1 января 2023 года в соответствии с ростом индекса потребительских цен, в Израиле на 5,3 процента вырастет пособие по старости.