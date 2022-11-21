В больницу Беэр-Шевы доставлен ребенок, проглотивший ядовитое вещество

В понедельник, 21 ноября, из бедуинского кочевого стана, расположенного недалеко от Тель-Арада, доставили в больницу ребенка, который проглотил ядовитое вещество.

Об этом сообщает издание Jpost.

Двухлетнему мальчику стало плохо и его срочно госпитализировали в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве. Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняются. Что именно проглотил малыш пока неизвестно.

«Курсор» писал ранее, что двухлетнего малыша родители срочно доставили в местную клинику в «Араде» после того, как он проглотил токсическое вещество.

Еще мы писали, что в медицинское учреждение «Меир» был госпитализирован 8-летний мальчик, проглотивший более 20 магнитных шариков. Врачам успешно удалось удалить посторонние предметы из толстой кишки.

Напомним, в Бейт-Шемеше полуторагодовалый ребенок проглотил винт и начал задыхаться. На место инцидента приехали парамедики, которые вместе с родителями бережно удалили предмет изо рта и вернули ребенка к нормальному дыханию.

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