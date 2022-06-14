В ДТП на шоссе 70 погиб 20-летний пограничник: обнародовано фото

Сержант Ронин Марзук, 20-летний пограничник, погиб рано утром в ДТП на шоссе 70. У Марзука, жителя деревни Абу Снан, остались отец, мать и две младшие сестры.
Пограничная полиция выпустила заявление, написав, что они склоняют головы в память о покойном бойце пограничной полиции.
Его командиры и товарищи по отряду рассказывают о покойном Ронине, который был особо храбрым воином, соучастником многих оперативных мероприятий, в которых он лично приносил достижения и успехи отряду, всеми любимый, скромный и тихий воин, полный целеустремленности и желания добиться успеха.
Командир пограничной полиции заявил: «Покойный Ронин был профессиональным и смелым бойцом, лидером в своем подразделении и любимым друзьями. Всего около месяца назад, в ходе оперативных мероприятий, Ронин задержал подозреваемых, в машине которых было изъято оружие, после упорной погони он повредил руку и вывихнул плечо. Даже во время своего восстановления он был в постоянном контакте со своими командирами и членами подразделения и каждую неделю приезжал в гости. Я выражаю свои соболезнования семье Марзук».
Ранее Курсор сообщал, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле.