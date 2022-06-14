В ДТП на шоссе 70 погиб 20-летний пограничник: обнародовано фото

11:26, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Sotrudniki pogranichnoj politsii Ierusalima
Фото: Hadas Parush / Flash90

20-летний Ронин Марзук погиб сегодня утром в результате серьезного ДТП на шоссе 70. Еще пять человек получили ранения. Пограничная полиция Израиля озвучила официальное заявление.

Сержант Ронин Марзук, 20-летний пограничник, погиб рано утром в ДТП на шоссе 70. У Марзука, жителя деревни Абу Снан, остались отец, мать и две младшие сестры.

Пограничная полиция выпустила заявление, написав, что они склоняют головы в память о покойном бойце пограничной полиции. 

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Фото: пресс-служба полиции

Его командиры и товарищи по отряду рассказывают о покойном Ронине, который был особо храбрым воином, соучастником многих оперативных мероприятий, в которых он лично приносил достижения и успехи отряду, всеми любимый, скромный и тихий воин, полный целеустремленности и желания добиться успеха.

Командир пограничной полиции заявил: «Покойный Ронин был профессиональным и смелым бойцом, лидером в своем подразделении и любимым друзьями. Всего около месяца назад, в ходе оперативных мероприятий, Ронин задержал подозреваемых, в машине которых было изъято оружие, после упорной погони он повредил руку и вывихнул плечо. Даже во время своего восстановления он был в постоянном контакте со своими командирами и членами подразделения и каждую неделю приезжал в гости. Я выражаю свои соболезнования семье Марзук».

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Автор материала:
Ирен Давид
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