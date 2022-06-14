В ДТП на шоссе 70 погиб 20-летний пограничник: обнародовано фото

20-летний Ронин Марзук погиб сегодня утром в результате серьезного ДТП на шоссе 70. Еще пять человек получили ранения. Пограничная полиция Израиля озвучила официальное заявление.

Сержант Ронин Марзук, 20-летний пограничник, погиб рано утром в ДТП на шоссе 70. У Марзука, жителя деревни Абу Снан, остались отец, мать и две младшие сестры.

סמ"ר רונן מרזוק, לוחם מג"ב בן 20, נהרג לפנות בוקר בתאונת דרכים בכביש 70. מרזוק, תושב הכפר אבו סנאן, הותיר אחריו אבא, אמא ושתי אחיות קטנות

(אורלי אלקלעי ומיכל וסרמן; צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/XvwU4NZnS6 — כאן חדשות (@kann_news) June 14, 2022

Пограничная полиция выпустила заявление, написав, что они склоняют головы в память о покойном бойце пограничной полиции.

Его командиры и товарищи по отряду рассказывают о покойном Ронине, который был особо храбрым воином, соучастником многих оперативных мероприятий, в которых он лично приносил достижения и успехи отряду, всеми любимый, скромный и тихий воин, полный целеустремленности и желания добиться успеха.

Командир пограничной полиции заявил: «Покойный Ронин был профессиональным и смелым бойцом, лидером в своем подразделении и любимым друзьями. Всего около месяца назад, в ходе оперативных мероприятий, Ронин задержал подозреваемых, в машине которых было изъято оружие, после упорной погони он повредил руку и вывихнул плечо. Даже во время своего восстановления он был в постоянном контакте со своими командирами и членами подразделения и каждую неделю приезжал в гости. Я выражаю свои соболезнования семье Марзук».

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