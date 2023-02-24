На шоссе 77 перевернулся автомобиль, серьезно травмирован мужчина

В пятницу, 24 февраля, на шоссе 77 недалеко от развязки Тель-Кашиш в районе Хайфы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом пишет 7kanal.

На дороге опрокинулся автомобиль, в результате чего водитель получил травмы средней степени тяжести. Парамедики МАДА, прибывшие на место ДТП, оказали ему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Ха-Эмек».

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 19 февраля, на трассе 77 рядом с развязкой Бейт Римон произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали одиннадцать человек. На дороге столкнулись три автомобиля, среди пострадавших — трое детей.

Еще мы писали, что в ночь на 19 февраля в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные ранения получила 34-летняя женщина. Пострадавшая потеряла управление транспортным средством и врезалась в забор.

Напомним, в субботу, 18 января, на Голанских высотах в результате аварии пострадали шесть человек. На дороге столкнулись три автомобиля. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Читайте также, что на шоссе 1 между Маале-Адумим и Мишор-Адумим произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Водитель одной из машин не справился с управлением и влетел в джипы пограничной полиции, которые стояли на обочине.