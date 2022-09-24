В Эйлате дети застряли на карусели на 30-метровой высоте: подробности

Авария произошла из-за технической неисправности аттракциона. Десятеро детей в возрасте от 8 до 12 лет были спасены и переданы родителям.

Десятеро детей в субботу, 24 сентября, застряли на карусели на набережной в Эйлате на высоте 30 метров.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что вечером пожарно-спасательная служба Израиля сообщила о спасении десятерых детей. Они находятся в нормальном физическом состоянии. На объекте рассказали, что карусель застряла из-за технической неисправности.

«После этого спасатели приступили к спасению детей с помощью высотного крана, который был развернут на высоте около 30 метров, чтобы безопасно добраться до детей», — отметили в пожарно-спасательной службе.

Согласно сообщению, во время операции возле аттракциона собрались десятки людей, которые с тревогой смотрели на застрявших детей.

«После нескольких спасательных операций, когда каждый раз пара детей спускалась на землю, десять детей в возрасте от 8 до 12 лет были переданы их родителям. Никто из детей не пострадал и не нуждается в лечении», — говорится в сообщении.

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