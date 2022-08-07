Из Сдерота автобусами массово эвакуируют жителей

Ранее жителей Гуш-Цохара и Хевель-Шалом (к югу от Отефа) попросили уйти в укрытия до дальнейшего уведомления.

Служба тыла массово вывозит жителей Сдерота из города на автобусах, из-за угрозы массированных ракетных обстрелов.

Об этом пишет телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Также появилось видео с места событий.

Также сообщается, что в связи с признаками неизбежного ракетного обстрела из сектора Газа региональный совет Эшколь дал указание жителям некоторых городов оставаться в убежищах до дальнейшего уведомления.

Города, затронутые этим приказом, находятся в районе блока Цоар и Хевель-Шалом, недалеко от трехсторонней границы с Газой и Египтом.

Ранее наш сайт сообщал, что посол Украины поддержал народ Израиля из-за ситуации в секторе Газа.

Кроме того, Курсор писал, что кабинет министров обсуждает возможность окончания операции в Газа.

Еще напомним, что появилась запись разговора, где ШАБАК упрашивает жителей Газы эвакуироваться.

Министерство социального обеспечения обнародовало важную информацию для израильтян.