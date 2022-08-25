В Герцлии женщина попала под поезд: первые подробности трагедии

В 13:46 поступило сообщение о женщине, сбитой поездом в Герцлии. Ее не удалось спасти.

Женщина вопреки инструкциям вышла на рельсы на железнодорожной станции в Герцилии и была сбита проходящим поездом.

Бригады МАДА оказали ей медицинскую помощь, когда она находился в тяжелом состоянии с множественной травмой, однако спасти ее не удалось.

На месте работают аварийные бригады Израильских железных дорог и полиция.

По распоряжению полиции одна из платформ на станции Герцлия закрыта для движения поездов.

Примечание: в первых сообщениях СМИ об инциденте говорилось, что жертвой был мужчина, однако это женщина. Ей 20 лет.

Напомним, мы информировали ранее о подробностях трагедии с молодой женщиной возле Реховота.

Еще мы писали, что вчера в среду было опубликовано леденящее кровь видео с наездом на ребенка в Ашдоде. Мальчик выехал на дорогу, был сбит проезжающей машиной и чудом выжил.