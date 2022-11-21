В Герцлии на строительной площадке тяжело травмирован рабочий

В понедельник утром, 21 ноября, на строительной площадке на улице Цви Мандельблат в Герцлии был серьезно травмирован 30-летний рабочий.

Об этом сообщает News.walla.

Строителя сбил вилочный погрузчик, в результате происшествия он получил серьезные травмы. На место инцидента приехала бригада службы «Маген Давид Адом», которая оказала пострадавшему первую медицинскую помощь, а после госпитализировала в медицинское учреждение «Меир».

Сотрудники полиции также приехали на место ЧП и начали расследование дела.

«Курсор» писал ранее, что 40-летний рабочий получил серьезные травмы после падения с высоты в строящемся доме в региональном совете в Мером-ха-Гилаль. На место происшествия прибыли медики и фельдшеры, которые увидели пострадавшего, лежавшего возле лестницы без сознания.

Еще мы писали, что на улице Ришоним в Мигдаль а-Эмек, на строительной площадке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал мужчина. На рабочего упал тяжелый груз.

Напомним, что на предприятии в Хайфе с 30-летним рабочим произошел серьезный инцидент. Его госпитализировали в больницу. Мужчина получил ожоги конечностей при работе на предприятии.

Читай также, в Иерусалиме на стройке с высоты упал 35-летний рабочий. Он получил серьезную травму, а потому его пришлось доставить в больницу «Шаарей-Цедек». Начато расследование обстоятельств несчастного случая.