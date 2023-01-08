В Грузии расследуют гибель израильтянина

30-летний израильтянин погиб в пятницу, 6 января, в Батуми.

Об этом сообщают Detaly.

По предварительной информации его смерть наступила после падения с большой высоты. Обстоятельства трагедии выясняются: полиция Грузии расследует причины и обстоятельства инцидента.

В министерстве иностранных дел заявили, что находятся на связи с израильским посольством в Грузии. Сейчас представители МИД оказывают содействие родственникам погибшего, которые находятся в Израиле, чтобы помочь с организацией возвращения тела.

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