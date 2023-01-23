В Хадере по подозрению в ограблении почтового отделения задержан мужчина

В понедельник, 23 января, сотрудники полиции задержали в Хадере мужчину по подозрению в ограблении почтового отделения.

Об этом пишет News.walla.

По данным полиции, он украл с почты тысячу шекелей. Подозреваемый будет доставлен в окружной суд в Хадере для слушания дела о продлении его содержания под стражей.

Несколькими минутами ранее мужчина также пытался ограбить ближайший банк, но безуспешно.

«Курсор» писал ранее, что мужчина в городе Истборн (Великобритания) несколько раз предпринимал попытки ограбить банк, но уходил ни с чем из-за своего неразборчивого почерка.

Еще мы писали, что в северном Негеве семь мужчин в масках предприняли попытку нападения на жительницу Эшколя с целью завладеть ее личным транспортом. Однако женщина не растерялась и не остановила автомобиль, а продолжила движение и задела одну из заблокировавших ее машин.

Напомним, в центре Рима произошел курьезный инцидент. Мужчина вместе с сообщниками собирался ограбить банк, но застрял в тоннеле, который самостоятельно выкопал для совершения преступления.

Читайте также, в Герцлии мужчина с пистолетом решил ограбить отделение «Почты Израиля», которое находится на улице Соколов. Грабитель, чтобы доказать свои серьезные намерения, выстрелил в потолок, запугав сотрудников почты и клиентов. Когда все деньги сложили ему в сумку, он убежал вместе с ними.