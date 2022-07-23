В Хайфе большой дикий кабан перекрыл дорогу для автомобилей

Проблемы с дикими кабанами в Хайфе продолжаются. Один из них решил сесть прямо посреди дороги, перекрыв тем самым движение автомобилей.

Жителям Хайфы пришлось вызвать полицию. Так, автомобильное движение на одной из улиц перекрыл большой дикий кабан, который решил сесть прямо посреди дороги. Животное, которое окружили полицейские, удалось снять на видео.

Ролик показали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«В Хайфе задержан кабан перекрывший дорогу в Шаббат» — написали администраторы канала в подписи к видео.

Напомним, что в Хайфе уже давно сообщают о проблеме с дикими кабанами. Они часто бегают по улицам города, воруют еду из мусорных контейнеров. К счастью, случаи нападения или агрессии в сторону людей чрезвычайно редкие.

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