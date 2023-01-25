В Хайфе мужчина пытался совершить наезд на полицейских

Сегодня, 25 января, в Хайфе арестовали мужчину, который пытался совершить наезд на сотрудников полиции. Сейчас он находится в участке на допросе.

Об этом пишет News.israelinfo.

Стражи порядка попросили водителя остановить транспортное средство для проверки документов, но мужчина начал уезжать и попытался сбить полицейских. По машине был открыт огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель был задержан на месте, им оказался житель Тират-Кармеля.

Полицейские доставили его в участок Хайфы для допроса.

«Курсор» писал ранее, что на перекрестке Шокет автомобиль сбил 22-летнюю сотрудницу полиции и попытался скрыться с места происшествия. За ним началась погоня.

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Напомним, палестинец нанес ножевое ранение сотруднику пограничной полиции в городе Хавара, после чего был застрелен израильскими силами. В заявлении пограничной полиции говорится, что группа офицеров действовала в горячем палестинском городе, когда подозреваемый вытащил нож и совершил нападение.

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