В Хайфском округе два брата-араба присягнули на верность ИГИЛ

В окружной прокуратуре Хайфы предъявили обвинение двум братьям-арабам, которые занимались покупкой нелегального оружия, а также присягнули на верность террористической организации ИГИЛ. Они планировали уехать в Африку, чтобы стать полноценными боевиками.
Так, два брата, обоим по 29 лет, проживают в селении Маувия. Они два года подряд смотрели различные видео, изучали материалы, которые помогли бы им создавать взрывные устройства, пояса шахидов.
Готовиться к отъезду в Африку братья начали еще в 2021 году. Они даже закупили себе бронежилеты и пистолет за 35 тысяч шекелей и боеприпасы к нему. К счастью, полиция смогла их задержать.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что полиция арестовала арабских подростков за топтание и порчу израильских флагов. В четверг полиция задержала двух молодых арабов по подозрению в том, что они сняли израильские флаги, растоптали их и выбросили в мусорное ведро.
Кроме того, Курсор писал, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки.
Еще напомним, что на юге Израиля была найдена самодельная бомба.