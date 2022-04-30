В Хайфском округе два брата-араба присягнули на верность ИГИЛ

Братья были большими почитателями ИГИЛ и за два года, насмотревшись многочисленных пропагандистских видео и проникнувшись идеями террористов, решили стать действующими членами организации.

В окружной прокуратуре Хайфы предъявили обвинение двум братьям-арабам, которые занимались покупкой нелегального оружия, а также присягнули на верность террористической организации ИГИЛ. Они планировали уехать в Африку, чтобы стать полноценными боевиками.

Так, два брата, обоим по 29 лет, проживают в селении Маувия. Они два года подряд смотрели различные видео, изучали материалы, которые помогли бы им создавать взрывные устройства, пояса шахидов.

Готовиться к отъезду в Африку братья начали еще в 2021 году. Они даже закупили себе бронежилеты и пистолет за 35 тысяч шекелей и боеприпасы к нему. К счастью, полиция смогла их задержать.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что полиция арестовала арабских подростков за топтание и порчу израильских флагов. В четверг полиция задержала двух молодых арабов по подозрению в том, что они сняли израильские флаги, растоптали их и выбросили в мусорное ведро.

Кроме того, Курсор писал, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки.

Еще напомним, что на юге Израиля была найдена самодельная бомба.