В ХАМАСе рассказали о своих планах на Рамадан

Представитель движения ХАМАС Хазем Кассем заявил, что «преступления террористических группировок поселенцев против нашего народа на оккупированном Западном берегу представляют собой опасную эскалацию, которая подталкивает к взрывоопасной ситуации».
Об этом сообщает Kanal7.
Касем возложил ответственность за эскалацию на «оккупационное правительство, его экстремистский характер, его расистскую политику и его нацистское поведение».
«Преступления поселенцев в Хаваре и различных городах на Западном берегу, а также жестокие нападения мирных жителей под эгидой оккупационной армии являются практическим воплощением призыва экстремистского министра Бецалеля Смотрича к протесту против города Хавара», — сказал представитель ХАМАСа.
По его словам, защита, предоставляемая «оккупационными силами» поселенцам во время их нападений на палестинцев, отражает полное игнорирование Израилем международного права и осуждения международным сообществом преступления, совершенного в Хаваре.
Представитель ХАМАСа призвал к эскалации борьбы с «оккупацией и ее стадами поселенцев» во всех ее аспектах и противодействию «террористическим» нападениям посредством единства рядов в палестинском лагере.
Отмечается, что группировка больше не может игнорировать «преступления оккупации», а потому подготовилась к кампании, которая состоится в месяц Рамадан, который начнется на третьей неделе марта, в связи с «высокомерным отношением вражеского фашистского правительства к благословенной мечети Аль-Акса, Агаде и заключенным в оккупационных тюрьмах».
Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.
Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.
После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.