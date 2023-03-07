В ХАМАСе рассказали о своих планах на Рамадан

Представитель движения ХАМАС Хазем Кассем заявил, что «преступления террористических группировок поселенцев против нашего народа на оккупированном Западном берегу представляют собой опасную эскалацию, которая подталкивает к взрывоопасной ситуации».

Об этом сообщает Kanal7.

Касем возложил ответственность за эскалацию на «оккупационное правительство, его экстремистский характер, его расистскую политику и его нацистское поведение».

«Преступления поселенцев в Хаваре и различных городах на Западном берегу, а также жестокие нападения мирных жителей под эгидой оккупационной армии являются практическим воплощением призыва экстремистского министра Бецалеля Смотрича к протесту против города Хавара», — сказал представитель ХАМАСа.

По его словам, защита, предоставляемая «оккупационными силами» поселенцам во время их нападений на палестинцев, отражает полное игнорирование Израилем международного права и осуждения международным сообществом преступления, совершенного в Хаваре.

Представитель ХАМАСа призвал к эскалации борьбы с «оккупацией и ее стадами поселенцев» во всех ее аспектах и ​​противодействию «террористическим» нападениям посредством единства рядов в палестинском лагере.

Отмечается, что группировка больше не может игнорировать «преступления оккупации», а потому подготовилась к кампании, которая состоится в месяц Рамадан, который начнется на третьей неделе марта, в связи с «высокомерным отношением вражеского фашистского правительства к благословенной мечети Аль-Акса, Агаде и заключенным в оккупационных тюрьмах».

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.