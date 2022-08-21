В Хуле пошел сильный дождь: опубликовано видео

Неожиданное природное явление зафиксировали жители долины Хула на севере Израиля.

Сегодня вместо палящего солнца они наблюдали настоящий ливень.

גשם באמצע אוגוסט בעמק החולה >>

צילום: עידו סירואה pic.twitter.com/PLBWLZMRVv — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) August 21, 2022

Напомним, что ученые обнаружили новый кратер, который, кажется, причастен к вымиранию динозавров, и предполагают, что причиной вымирания были несколько ударов астероидов.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили неожиданную находку в гнезде динозавров. Палеонтологам удалось найти яйцо динозавра внутри другого яйца. Такая находка была обнаружена впервые.

Также ученые обнаружили окаменелости динозавра, жившего более 98 миллионов лет назад. Команда провела детальные анатомические исследования обнаруженного ископаемого, на что ушло несколько лет, и после удаления и восстановления отложений выяснила, что это десятый шейный позвонок гигантского плотоядного динозавра.

Курсор также сообщал, что новые исследования показали, что динозавры начали вымирать задолго до падения астероида.