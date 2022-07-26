В Иерусалиме мужчина собирал деньги на детский сад по заданию ХАМАСа

21:20, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
судейский молоток фото
Фото: pixabay.com

Подсудимому инкриминируется членство и деятельность в террористической организации, закупка имущества в террористических целях и попытки запутать следствие.

Прокуратура иерусалимского округа передала в окружной суд обвинительное заключение в отношении мужчины, который собирал деньги на детский сад в Иерусалиме по приказу ХАМАСа. Он также хотел открыть общественную столовую и основать организацию для сбора пожертвований в пользу террористов.

Мужчина обвиняется в членстве и деятельности в террористической организации, а также в попытках запутать следствие и закупку имущества в террористических целях.

В обвинительном заключении сказано, что подозреваемый встречался в Турции с представителем ХАМАСа, который ранее был осужден за убийство. Боевик предложил подсудимому купить оружие, чтобы помогать террористам, и тот согласился.

Обвиняемому передали телефон, чтобы находиться с ним на связи. Затем обвиняемый вернулся в Израиль. Затем он встретился на Храмовой горе с туристами из Турции, от которых получил большую сумму денег.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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