В Иерусалиме на стройке погиб рабочий

В понедельник, 16 января, 28-летний рабочий погиб в результате падения на него с высоты тяжелого предмета.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что прибывшая на место трагедии бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

«Мы обнаружили пострадавшего без сознания, с признаками серьезных множественных травм. После проведения медицинских проверок мы были вынуждены констатировать его смерть», – сказали парамедики.

Как сообщал Курсор, в четверг, 12 января, на строительной площадке в квартале Ганей-Яар в Лоде с рабочим произошел серьезный инцидент, в результате которого он получил травму. 30-летний мужчина упал с высоты 4 метров. На стройку вызвали бригаду парамедиков МАДА, которые оказали ему первую помощь на месте, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-Рофе» в Беэр-Яакове.

При падении рабочий получил черепно-мозговую травму, его состояние врачи квалифицировали как средней степени тяжести. Сейчас начато расследование обстоятельств несчастного случая.

Курсор писал ранее, что 12 декабря, в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что в Ашдоде произошла чрезвычайная ситуация, которая могла закончиться трагически, но все обошлось. На легковой автомобиль с большой высоты рухнула металлоконструкция со стройки.

Напомним, что на строительной площадке в Дейр-аль-Асаде произошел несчастный случай с 40-летним рабочим. Сейчас он находится в реанимации.

Также мы информировали о том, что на строительной площадке на улице Обе Исраэль в Бейтар-Илите с большой высоты упал рабочий, вследствие чего умер.