В Иерусалиме обнаружили редкий золотой артефакт

Археологи при раскопках в районе Пути паломников в Городе Давида обнаружили редкую золотую бусинку, возраст которой составляет примерно 1 600 лет.

Об этом сообщает Управление древностей.

Найденный артефакт относят к концу римского период, он создан с помощью уникальной техники из Месопотамии. Бусинку нашла девушка, которая помогала археологам. Она создана из чистого золота, на ней десятки крошечных шариков были соединены вместе в виде кольца.

В Управлении древностей заявили, что находка имеет особое значение как из-за редкости нахождения золотых изделий при археологических раскопках, так и из-за того, что бусины в этом стиле не распространены из-за сложной техники, используемой для их создания.

Вероятно, она была частью цепочки или браслета, который мог позволить носить весьма состоятельный человек. Артефакт был найден в руинах роскошного в прошлом древнего здания, украшенного дорогой привозной керамикой и мозаиками.

חרוז זהב בן 1,600 שנה התגלה בעיר דוד בירושלים >>

(צילום: קובי הראתי, עיר דוד) pic.twitter.com/coC9uAdZPs — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) February 8, 2023

«Курсор» писал ранее, что в ходе археологических раскопок в Карлайле (Англия) ученые нашли возле Вала Адриана 2000-летние гравированные драгоценные камни.

Еще мы писали, что археологические раскопки проводились вдоль главной улицы Султана Сулеймана, которая проходит рядом с городскими стенами, до начала инфраструктурных работ Мориа — Корпорация развития Иерусалима. В ходе раскопок была вскрыта часть глубокого оборонительного рва, окружавшего городские стены, датируемого, вероятно, 10-м веком нашей эры, а возможно, и ранее. В одном месте, вырезанном в стене рва, был обнаружен необъяснимый отпечаток руки.

Напомним, что археологи обнаружили материальные свидетельства Великого шелкового пути во время раскопок в Араве, регионе к югу от бассейна Мертвого моря, который является частью границы между Израилем и Иорданией.