В Иерусалиме откроют посольство Венгрии — впервые в истории

Это может произойти уже в ближайшие месяцы.

В столице Израиля впервые появится посольство страны Евросоюза. Так, свое дипведомство в Иерусалим переносит Венгрия.

Об этом сообщает «Голос Израиля».

По информации высокопоставленных чиновников в министерстве иностранных дел, Венгрия уже достигла договоренностей о переносе своего посольства в Иерусалим. По данным издания, этот шаг будет осуществлен в ближайшие месяцы.

Как отмечено в сообщении, это будет первое посольство страны ЕС, открывшееся в столице Израиля. Власти ожидают, что этот шаг послужит примером для других европейских стран.

«Курсор» писал о том, что Израиль и Венгрия добились отличных результатов в построении консервативного сообщества. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, создание консервативного сообщества — сложная работа, но обе стороны уже добились отличных результатов.

Также сообщалось о том, что Венгрия по состоянию на конец ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, что эквивалентно сумме в 870 миллионов евро. Это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы, тем более, что до ноябрьской отчетности Будапешт сообщил Брюсселю об аресте только 3000 евро.

Напомним, Израиль откроет постоянное посольство в Туркменистане. Посольство станет ближайшей официальной израильской миссией к иранской границе, потому что будет находиться всего лишь в 20 км от нее. Туркменистан, страна с мусульманским большинством, установил отношения с Иерусалимом перед провозглашения им независимости в 1991 году. Около 10 лет назад там состоялось открытие Израилем временного посольства.