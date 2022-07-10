В Иерусалиме почтили память павших в спецоперации «Нерушимая скала»

10 июля в Иерусалиме на горе Герцля прошла церемония поминовения израильтян, которые пали во время спецоперации «Нерушимая скала».
Напомним, что военная операция в Газе началась 7 июля 2014 года. Она унесла жизни 70 израильских военнослужащих, а также пятерых мирных жителей. На сегодняшней церемонии выступили глава правительства Яир Лапид, а также глава минобороны Бени Ганц и начальник Генштаба Авив Кохави.
Премьер-министр Лапид заявил, что в войне против террористов ХАМАСа Израиль не только прав, но и силен. Гарантией безопасности страны является лучшая армия на Ближнем Востоке.
«Долгое время существовали только две альтернативы: оккупация Газы или бесконечные боевые действия. Наша работа заключается в том, чтобы найти лучшие варианты», — заявил Яир Лапид.
По его словам, Израиль должен «дать гражданскому населению в Газе понять, что они могут жить другой жизнью».
Ранее наш сайт писал, что в ЦАХАЛе выступили за прекращение переговоров с Ливаном по поводу спора о морской границе.
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