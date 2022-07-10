В Иерусалиме почтили память павших в спецоперации «Нерушимая скала»

Военная операция в Газе, начавшаяся 7 июля 2014 года, унесла жизни 70 израильских военнослужащих и пятерых мирных жителей.

10 июля в Иерусалиме на горе Герцля прошла церемония поминовения израильтян, которые пали во время спецоперации «Нерушимая скала».

Напомним, что военная операция в Газе началась 7 июля 2014 года. Она унесла жизни 70 израильских военнослужащих, а также пятерых мирных жителей. На сегодняшней церемонии выступили глава правительства Яир Лапид, а также глава минобороны Бени Ганц и начальник Генштаба Авив Кохави.

Премьер-министр Лапид заявил, что в войне против террористов ХАМАСа Израиль не только прав, но и силен. Гарантией безопасности страны является лучшая армия на Ближнем Востоке.

«Долгое время существовали только две альтернативы: оккупация Газы или бесконечные боевые действия. Наша работа заключается в том, чтобы найти лучшие варианты», — заявил Яир Лапид.

По его словам, Израиль должен «дать гражданскому населению в Газе понять, что они могут жить другой жизнью».

Ранее наш сайт писал, что в ЦАХАЛе выступили за прекращение переговоров с Ливаном по поводу спора о морской границе.

Кроме того, редакция Курсора писала, что Армия Израиля призвала на срочную службу более 200 аутистов.

Еще напомним, что резко выросло число палестинских арабов, убитых в Иудее и Самарии.