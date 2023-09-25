В Иерусалиме подростки взламывали авто и похищали кредитки

Подозреваемые задержаны и доставлены на допрос.

В Иерусалиме трое подростков в возрасте 13-14 лет арестованы сотрудниками полиции по подозрению во взломе автомобильных средств и похищении кредитных карт.

Об этом сообщает Inn.

В ходе предварительного расследования стало известно, что подозреваемые несколько раз пытались с помощью украденных карт расплатиться в магазинах за свои покупки. Они были арестованы и доставлены на допрос к следователям в отделение "Мория".

Правоохранители продолжают расследование инцидента.

"Курсор" писал ранее, что 31-летний житель Рамлы арестован по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.

Еще мы писали, что четверо жителей Бат-Яма обвиняются в мошенничестве на сотни тысяч шекелей. Они систематически выманивали у людей деньги по одной схеме.

Напомним, что в Кесарии арестовано шесть человек за мошенничество с бинарными опционами. Шесть менеджеров колл-центра обвиняются в хищении 148 миллионов долларов у тысяч инвесторов по всему миру.

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