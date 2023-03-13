Жительница Кирьят-Экрона нашла чужую кредитку и устроила день шопинга

Жительница Кирьят-Экрона весьма обрадовалась, когда нашла на улице чужую кредитку, поэтому сразу же отправилась на шопинг. Однако история по итогу закончилась для нее плачевно.

Об этом пишет mynet.

50-летняя женщина нашла кредитную карту возле торгового центра в Ашдоде, которую уранила другая покупательница. В обвинительном заключении сказано, что она начала гулять по магазинам, совершив 5 покупок на сумму 1700 шекелей, вместо того, чтобы вернуть платежное средство владелице. На лицевой стороне карты была указана фамилия и имя.

Спустя день жительница Кирьят-Экрона снова вернулась в торговый центр и попыталась проверить, сможет ли она и дальше совершать покупки за чужие средства и карточка сработала. Женщина совершила еще две покупки и сняла в банкомате 500 шекелей, а затем купила сигарет на 621 шекель.

Преступницу удалось поймать с помощью современных технологий. Когда она расплачивалась картой в магазине, то попала на камеры видеонаблюдения. Ее обвинили в краже платежного средства. Теперь женщине необходимо вернуть все снятые с карточки средства владелице.

«Курсор» писал ранее, что жителю Нацерета предъявили обвинительное заключение за кражу кредитной карты и использование чужих денег в личных нуждах.

Еще мы писали, что 24 января, прокуратура предъявила обвинение 51-летнему жителю Ноф-ха-Гилиля за то, что он украл банкомат и увез к себе домой. Мужчина выпилил его при помощи электрической дисковой плиты. Внутри банкомата было 25 тысяч шекелей.

Напомним, что комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинительное заключение 35-летнему мужчине, который выманил у ортодоксальных евреев 47 млн долларов, но использовал полученные средства для финансирования роскошного образа жизни.