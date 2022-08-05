В воскресенье Офер Кассиф будет допрошен по делу о нападении на полицейского

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара ранее на этой неделе уполномочила полицию провести расследование в отношении Кассифа, после чего он был вызван на допрос.

МК Офер Кассиф будет допрошен в предстоящее воскресенье в офисе подразделения «Лахав 433» полиции Израиля после того, как в мае было зафиксировано, что он напал на сотрудника пограничной полиции.

В мае этого года Кассиф был снят на видео, когда ударил израильского полицейского, который мешал ему проехать на демонстрацию на горе Хеврон.

Кассиф ударил офицера по голове после того, как его автомобиль был остановлен полицией, когда он направлялся на акцию протеста против зданий, незаконно построенных в Сафар-Ятта.

Кассиф воспользовался своим политическим иммунитетом и въехал на своем автомобиле в этот район, несмотря на то, что он был объявлен закрытой военной зоной.

Позже депутат прокомментировал этот инцидент в интервью 13 каналу новостей и сказал, что он не бил и не нападал на полицейского, а защищался, хотя и добавил, что сожалеет, если причинил ему боль. Кассиф добавил, что если будет принято решение о его допросе, он откажется от своей депутатской неприкосновенности.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что четверо жителей Хадеры задержаны за попытку взорвать ресторан. 2 августа, молодые люди из Хадеры были арестованы полицией за попытку взорвать ресторан, расположенный на юге страны.

Кроме того, Курсор писал, что Офер Кассиф вызван для расследования инцидента с насилием над полицейским.

Еще напомним, что в Нацерете мужчина ударил соседа ножом из-за собаки.