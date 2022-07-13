В Иерусалиме у входа в дом обнаружили опасную находку

В Иерусалиме на улице Идельсон в самом сердце ультраортодоксального квартала Рамот у входа в дом была обнаружена ручная граната.
Об этом пишет Arutz Sheva.
На место прибыли полицейские, которые приступили к обыску местности и обезвреживанию взрывчатки. Начато расследование.
Как отмечает Kikar, граната, по-видимому, была оставлена враждующими криминальными семьями, проживающими в этом районе.
Соседи беспомощны перед пугающим и раздражающим явлением. «Непонятно, почему они настаивают на том, чтобы оставаться в пределах ультраортодоксального квартала и причинять вред своим несчастным соседям», — сказал изданию Kikar сегодня утром один из жителей района.
Это не первый случай, когда конфликты между преступниками затрагивают квартал харедим: в прошлом в подъезд дома бросили светошумовые гранаты и нанесли ущерб.
Кроме того, ранее в этом месяце мальчик нашел светошумовые гранаты, спрятанные под лестничной клеткой.
Напомним, что в Иерусалиме волонтер организации «Йедидим» спас ребенка, которого родители забыли в автомобиле. Машину оставили на солнце.
Как ранее писал Курсор, в Иерусалиме в районе Хар-Ноф задержали 50-летнюю женщину, которая работала заведующей больничной кассы «Леуми» и воровала деньги с кредитных карт пациентов.