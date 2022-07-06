В Иерусалиме мальчик наткнулся на опасную находку под лестничной клеткой дома

Полицейские и сапер прибыли к зданию, которое находится в районе Рамот в Иерусалиме. Оружие, вероятно, хранилось местными преступниками для будущего использования.

Мальчик-харедим во вторник днем ​​​​нашел несколько светошумовых и газовых гранат, закопанных под лестничной клеткой жилого дома.

Об этом пишет Kikar.

Полицейские и сапер прибыли к зданию, которое находится в районе Рамот в Иерусалиме.

Сапер осмотрел найденные гранаты и их убрали с места происшествия.

Всего было изъято девять светошумовых и пять газовых гранат. Полиция начала расследование.

Изданию Kikar сказали, что на данный момент предполагается, что гранаты там спрятали преступники по соседству, чтобы использовать их в рамках конфликтов между собой.

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