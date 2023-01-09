В Иерусалиме ученик ешивы пострадал от нападения на улице

Камеры видеонаблюдения записали факт нападения экстремистов на возвращавшегося в ешиву студента.

Двое неизвестных напали на улице Иерусалима на студента ешивы.

Об этом сообщает канал Люди в черном.

Инцидент произошел в центре столицы, недалеко от улицы Яффо. Юноша вечером возвращался в ешиву, когда двое неизвестных без видимых причин напали на него.

На видео зафиксировано, как один из нападавших ударил парня по голове. В больнице позже определили, что пострадавший получил сотрясение мозга.

Пострадавший подал заявление в полицию. Пока нападавшие не найдены.

Полиция проводит расследование. Не исключается версия нападения на националистической почве.

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