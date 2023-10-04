В Иерусалиме закроют для движения транспорта несколько дорог

Водителей, пешеходов и участников марша просят следовать указаниям сотрудников полиции.

В среду, 4 октября, в Иерусалиме пройдет парад, в котором будут задействованы тысячи участников марша из Израиля и других стран, в том числе уличные артисты, танцевальные коллективы и оркестры. В связи с мероприятием, сотрудники полиции перекроют ряд городских дорог.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Марш начнется в 12:00, а в 15:00 будет проходить главный парад от улицы Бецалель и по улицам Гилеля, Бен-Сира и Давид А-Мелех – и завершится на центральной станции.

В это время для движения будут закрыты следующие дороги: Бен-Цви, Бецалель, Бен-Ехуда, Шмуэль ха-Нагид, Бари, Кинг Джордж, Агрон, Гилель, Бен-Сира, Давид-Ремез. Сдерот Рабин будет закрыта для движения транспорта частично.

В полиции просят водителей, пешеходов и участников марша следовать указаниям правоохранителей и соблюдать общественный порядок, а также проявить терпение и понимание.

"Курсор" писал ранее, что в министерстве транспорта Израиля предупредили, что начиная с сентября ситуация с перегруженностью дорог в стране усугубится. Однако заторы создают две серьезные проблемы для участников дорожного движения.

Еще мы писали, что министерство транспорта Израиля вместе с государственной компанией "Нативей Аялон" объявили тендер на реализацию и запуск проекта по введению налога на въезд транспорта в Гуш-Дан.

Напомним, что министерство транспорта впервые запустило эксперимент, позволяющий оплачивать разовую поездку в общественном транспорте с помощью кредитной карты, смартфона и умных часов.