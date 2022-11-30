В Иране четыре человека приговорены к смертной казни за сотрудничество с «сионистским» Моссадом

Еще трое приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до десяти лет якобы за совершение преступлений.

Четыре человека были приговорены к смертной казни в среду судебной властью Ирана за якобы сотрудничество с израильской разведкой и совершение похищений людей, сообщило полуофициальное информационное агентство Mehr.

Исламская Республика уже давно обвиняет заклятого врага Израиль в проведении тайных операций на своей территории. Недавно Тегеран обвинил израильские и западные спецслужбы в планировании гражданской войны в стране, охваченной одними из крупнейших антиправительственных протестов со времен Исламской революции 1979 года.

«Под руководством сионистской разведывательной службы эта бандитская сеть крала и уничтожала частную и государственную собственность, похищала людей и получала поддельные признания», — сообщило иранское издание, имея в виду Израиль.

Он добавил, что обвиняемые были арестованы Корпусом стражей исламской революции и Министерством разведки.

Издание сообщило, что трое других человек были приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до 10 лет за якобы совершение таких преступлений, как действия против национальной безопасности, помощь в похищении людей и хранение незаконного оружия.

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