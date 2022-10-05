В Иудее и Самарии застрелили мужчину

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что во время столкновений с солдатами Израиля на севере Иудеи и Самарии был застрелен мужчина, а также еще пять получили ранения.

Журналисты утверждают, что 21-летнего погибшего идентифицировали как Алаа Насер Заэль. Его застрелили во время столкновений в деревне Дейр аль-Хатаб к востоку от Наблуса (Иудея и Самария).

Об этом сообщает Haaretz.

По информации палестинцев, еще 5 человек, том числе репортер и оператор местной телевизионной станции, были ранены во время инцидента. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Это стало третьим инцидентом, связанным с безопасностью, который произошел за последние 24 часа в Иудее и Самарии. Известно, что во вторник, 4 октября, в Шхеме силы безопасности ПА задержали двух еврейских женщин и их двух детей.

Ранее мы рассказывали, что во время Йом-Кипур солдаты ЦАХАЛа и ШАБАК задержали террориста по подозрению в причастности к обстрелу израильского автобуса и такси в Иудее и Самарии. Силы правопорядка сперва окружили дом, после чего началась перестрелка, во время которой ранение получил брат террориста.

После этого подозреваемый решил сдаться солдатам ЦАХАЛа и его передали в Службу общей безопасности, чтобы провести дальнейшее расследование. Один из израильских военнослужащих получил легкое ранение. Местонахождение преступника узнали с помощью данных, которые предоставила общая служба безопасности. Есть информация, что подозреваемый террорист Салман Имран принадлежит к группировке «Логово львов».

Также «Курсор» сообщал, что в США произошел скандал из-за того, что сотрудники школы Сан-Диего похвалили нацистского лидера Адольфа Гитлера.

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