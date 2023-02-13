В Израиль прибыли эксперты миссии Frida Ukraine и фонда Superhumans: озвучена цель визита

В Израиль прибыла совместная экспертная делегация миссии Frida Ukraine и фонда Superhumans, патронируемого первой леди Еленой Зеленской и поддерживаемого Минздравом Украины.

По его словам, цель поездки — знакомство с лучшими мировыми практиками в области реабилитации и ургентной медицины, которые будут внедрять в Украине.

В рамках сотрудничества украинских врачей принимали ведущие клиники Израиля. На ближайший год запланированы обучающие мастер-классы, которые касаются тем реабилиталогии, борьбы с посттравмой, отоларингологии и прочих аспектов, особенно актуальных для медицины воюющей страны.

Также руководители проектов Роман Гольдман и Ольга Руднева встретились с генеральным директором Министерства иностранных дел Израиля Роненом Леви, обсудив дальнейшее сотрудничество в гуманитарной сфере и поддержку народа Украины.

Как сообщал Курсор, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что в Израиле нет российского лобби, в то же время часть жизненно важных интересов страны зависит от диалога с россией*.

Ранее Курсор писал, что новый посол Киева на Ближнем Востоке заявил, что Украина «разочарована» Израилем из-за позиции по войне.