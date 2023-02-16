В Израиль пытались проникнуть 17 граждан Грузии с фальшивыми паспортами

17 граждан Грузии прибыли самолетом в Израиль в поисках заработка. Их не пропустили на территорию страны, поскольку выявили у иностранцев поддельные документы.

Об этом сообщает «12 канал».

Как пишет издание, прибывшие иностранцы скрывались за толпой пассажиров, которые выходили из самолета. После того, как группа людей подошла к пункту пограничного контроля — их встретили инспекторы Управления народонаселения и иммиграции Израиля.

«После допроса пограничники выяснили, что все прибывшие — с поддельными паспортами. Каждый из нелегальных гостей заплатил тысячи евро контрабандной сети, действующей в Израиле и Грузии, для въезда в Израиль», — говорится в сообщении.

Так, инспекторам удалось предотвратить въезд этих граждан в Израиль, теперь их отправят на родину. В погранслужбе говорят, что за последний год подобные случаи участились — нашими службами были разоблачены около сотни грузин, которые пытались любыми путями въехать в Израиль.

«Для них Израиль — это экономический рай, и поэтому они приезжают сюда с фальшивым удостоверением личности, чтобы их нельзя было выследить и депортировать. Они постоянно пытаются усовершенствовать свои методы, чтобы проникнуть в страну», — сообщил сотрудник аэропорта.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Израиль прибыло 90 украинских еврейских беженцев. Из страны, где сейчас идет война, их доставили чартерным рейсом, который стал возможным благодаря Международному братству христиан и евреев. IFCJ выделила более 26 миллионов долларов на помощь тысячам украинских беженцев.

Также «Курсор» писал о том, что в США запускают новую программу для беженцев. В рамках программы, в течение первого года действия этой программы планируется задействовать по меньшей мере 10 000 жителей США, выступающих в качестве спонсоров, и переселить 5 000 беженцев со всего мира.