В США запускают новую программу для беженцев

В Соединенных Штатах разработали и начинают реализацию новой программы для беженцев.

В рамках программы, в течение первого года действия этой программы планируется задействовать по меньшей мере 10 000 жителей США, выступающих в качестве спонсоров, и переселить 5 000 беженцев со всего мира.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

Программа позволит жителям США спонсировать граждан, которые будут приезжать по Программе приема беженцев США (USRAP), организовывать их переселение.

«WelcomeCorps предназначена для укрепления и расширения потенциала USRAP путем использования энергии и талантов американцев из всех слоев общества, желающих служить частными спонсорами — от членов религиозных и общественных групп, ветеранов, сообществ диаспоры, компаний, колледжей, университетов и прочее», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме этого, в течение первых 90 дней беженцы могут рассчитывать на помощь в поселении, питании и получении медуслуг.

Ранее Курсор писал, что в Испании незаконно эксплуатировали беженцев из Украины. В расследовании принимает участие Интерпол.

Курсор сообщал, что Анджелина Джоли ушла с поста спецпосланника ООН по делам беженцев. Джоли заявила, что покидает пост специального посланника ООН по делам беженцев после 20 лет плодотворной работы.

Напомним, что в Израиль с начала войны приехало более 20 тысяч беженцев из Украины. Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский сообщил, что после полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию в Израиль приехало более 20 тысяч украинцев, которым предоставили статус беженца и госпомощь.