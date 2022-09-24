В Израиль вернулись четверо туристов, пострадавших в ДТП в Грузии

В аэропорту «Бен Гурион» израильтян встречали машины «скорой» помощи, которые доставили пострадавших в больницы.

Сегодня утром, 24 сентября, четверо израильтян, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Грузии, были доставлены домой и переданы в руки медикам.

Об этом сообщает издание News.walla.

Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения «Рамбам» в Хайфе и «Шиба» в Тель-Авиве. Состояние трех человек оценивается как легкое. А одна женщина находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Остальные пострадавшие в аварии пока еще находятся в медицинском центре в Грузии, где им оказывают помощь.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 23 сентября, в Грузии, недалеко от села Махунцети произошла авария с участием микроавтобуса, в котором находились израильские туристы. Двое наших граждан погибли, еще 15 получили повреждения различной степени тяжести. На место аварии прибыл посол Израиля в Грузии Адас Мейцад и консул Израиля в Тбилиси Адас Коэн.

Еще мы писали, что 21 сентября, в Сахнине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 31-летний мотоциклист. Сотрудники полиции занялись расследованием инцидента.

Напомним, что на шоссе 65 возле развязки Айрон 40-летний мужчина погиб после лобового столкновения автомобиля со столбом.