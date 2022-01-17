В Израиле десять человек отказались принимать лекарство от коронавируса и умерли от осложнения

Врачи уверены, что, если бы пациента согласились бы принимать препарат, то смогли бы выжить.

Стало известно о том, что десять пациентов с коронавирусом отказались принимать лекарства от этой болезни. Им пытались помочь врачи из больничной кассы «Меухедет», предлагая лекарство производителя «Регенерон». Однако пациенты отказались принимать препарат. В результате у них возникли сильные осложнения и они, к сожалению, скончались.

Об этом сообщили на сайте 12 канала.

Сообщается, что лекарство предоставлялось пациентам бесплатно. Медики уверены, что, если бы умершие согласились на лечение этим препаратом, то остались бы в живых.

В других больничных кассах уже сообщили о 1500 пациентах, которые отказались принимать препарат.

Ранее редакция Курсора сообщала, что минздрав сократил карантин для инфицированных COVID до 5 дней.

Кроме того, мы писали, что у пресс-секретаря ЦАХАЛа выявили COVID-19.

Еще напомним, что министерство просвещения опубликовало статистику по заболевшим COVID-19 ученикам и сотрудникам школ.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.