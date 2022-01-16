СМИ: Минздрав сократил карантин для инфицированных COVID до 5 дней

Ожидается, что изменения вступят в силу уже сегодня в полночь.

Карантин для израильтян, у которых подтверждено заболевание COVID-19 или которые имели тесный контакт с таким человеком, будет сокращен с семи до пяти дней, сообщает 12 канал новостей.

Об этом пишет Times Of Israel.

В сообщении говорится, что министр здравоохранения Ницан Горовиц приказал сотрудникам внести изменения, которые также были приняты в ряде других стран, в том числе в Англии.

Ранее редакция Курсора сообщала, что о конце пандемии в 2022 году также высказались и во Всемирной организации здравоохранения.

Также мы писали, что ученые обнаружили необычный симптом у больных штаммом Омикрон.

Еще напомним, что ученые рассказали, почему люди могут месяцами болеть коронавирусом. Как рассказала Юстина Ферт-Бобер, которая также занималась исследованием, это делает инфекцию коронавируса уникальной. Из-за формирования аутоантител человек может болеть куда дольше, чем другими заболеваниями со схожими симптомами.

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