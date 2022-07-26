В Израиле дорого, но отдыхающие едут: в каком городе отели почти полностью заполнены

Иностранный туризм еще не вернулся к показателям до коронавируса, но количество отдыхающих израильтян увеличилось на 18% по сравнению с 2019 годом.

В ежемесячном отчете за июнь, подготовленном гостиничной ассоциацией, видно, что заполняемость номеров в отелях Израиля по итогам июня приближается к уровню 2019 года.

Баланс ночевок в отелях по-прежнему явно смещен в пользу внутренних туристов, в то время как доля иностранных туристов не догнала показатели 2019 г.

Напомним, что ограничения на въезд в Израиль для туристов были сняты в марте прошлого года (включая возможность въезда для непривитых туристов). И все же количество ночевок иностранных туристов на 36% ниже по сравнению с июнем 2019 года.

Общее количество ночевок, зарегистрированных в июне 2022 г., составило 2,1 млн, что на 5% меньше, чем в июне 2019 г.

Согласно сводке за месяц, отели Эйлата больше всего выиграли от спроса израильтян на отдых: в сводке за июнь средняя заполняемость в Эйлате достигла 81%, что на 5% больше по сравнению с до 2019 года. В Эйлате количество номеров составляет около 11 тысяч, без изменений с 2019 года.

В Тель-Авиве, где насчитывается около 9 800 номеров, заполняемость составила 72%, что на 16% меньше по сравнению с июнем 2019 года.

Отели Иерусалима достигли 59% заполняемости. Общее количество номеров в Иерусалиме составляет более 11 тысяч, без прироста.

В Герцлии была заполняемость около 78%, это снижение на 2% по сравнению с июнем 2019 года; в Нетании — заполняемость 69%, рост на 6% по сравнению с июнем 2019 года; на Мертвом море была заполняемость около 68%, без изменений по сравнению с июнем 2019 г.; в Хайфе была заполняемость примерно 66%, снижение на 6% по сравнению с июнем 2019 г.; в Тверии была зафиксирована заполняемость примерно 61%, снижение на 10% по сравнению с июнем 2019 г.; в Нацерете была зарегистрирована заполняемость примерно на 47%, что на 35% меньше по сравнению с июнем 2019 г.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят ограничение на использование наличных денег.