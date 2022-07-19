В Израиле вводят ограничение на использование наличных денег

Комиссия Кнессета по законодательству одобрила инициативу, выдвинутую министром финансов Авигдором Либерманом, касательно использования наличных денег.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Голос Израиля.

Согласно постановлению комиссии, максимальная сумма, которая будет разрешена гражданам для использования наличных денег в Израиле, с 1 августа составит 6 000 шекелей в сделках с бизнесами вместо нынешней суммы в размере 11 000 шекелей.

Кроме этого, со следующего месяца во время сделок между частными лицами ограничения на использование наличных денег составит 15 000 шекелей. Сейчас можно использовать наличные в размере до 50 000 шекелей.

Ранее Курсор писал, что шекель восстанавливается, но эксперты предупреждают о рисках. Эксперты предупреждают, что более слабая израильская валюта больше не сможет защитить страну от импортируемой инфляции.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения.