В Израиле кризис сферы высоких технологий: волна увольнений продолжается

Многие компании расстаются со значительной частью своей рабочей силы, сообщает CTech.
Единорог Insurtech Next Insurance сокращает 17% рабочей силы
Компания увольняет 150 сотрудников, в основном в США, объясняя это тем, что «мы должны сместить акцент на прибыльность».
Anodot увольняет более четверти сотрудников
Компания по мониторингу бизнеса расстается с 35 из 129 сотрудников.
SQream сокращает более 15% рабочей силы
Стартап по анализу данных увольняет 30 из 170 сотрудников, чтобы помочь ему достичь сбалансированной прибыли.
Bizzabo увольняет почти 30% сотрудников
Платформа планирования мероприятий уволит 120 из 400 сотрудников, поскольку готовится к длительному спаду в бизнесе.
Verbit увольняет 10% сотрудников через восемь месяцев после раунда финансирования в размере 250 млн долларов
Большая часть из примерно 80 увольнений придется на сотрудников в США, при этом 30 сотрудников из Израиля покинут компанию.
eToro увольняет 100 сотрудников, официально объявляет о прекращении деятельности SPAC
Торговая платформа в настоящее время ведет предварительные переговоры о раунде частного финансирования на сумму от 800 млн до 1 млрд долларов при оценке в 5 млрд долларов.
Сокращения Unicorn: Lightricks увольняет 80 сотрудников — 12% рабочей силы
Lightricks является последним в растущем списке единорогов, которые увольняют сотрудников, несмотря на то, что на их счету сотни миллионов долларов, присоединившись к таким компаниям, как Cybereason, Trax и Snyk.
Snyk увольняет 30 сотрудников менее чем через год после привлечения 530 миллионов долларов.
Единорог в области кибербезопасности объявил, что будет вносить организационные изменения, несмотря на то, что в прошлом году его оценка достигла 8,5 млрд долларов, а в 2021 году он привлек в общей сложности 830 млн долларов.
Криптовалютный кредитор Celsius уволит четверть своих сотрудников
Американо-израильская компания расстается с примерно 150 сотрудниками, поскольку она продолжает искать выход из кризиса, из-за которого она приостановила все выводы со своей платформы три недели назад.
Parallel Wireless собирается уволить четверть своих сотрудников в Израиле
Около 60 из 250 сотрудников покинут американскую компанию, которая была основана в 2012 году и шесть лет спустя открыла научно-исследовательский центр в Израиле.
Bright Machines увольняет 30 сотрудников в Израиле
Американская компания разрабатывает программно-определяемые автономные производственные линии для промышленности, имеет научно-исследовательский и операционный центр в кибуце Якум в израильском регионе Шарон.
Alibaba закрывает центр исследований и разработок в Израиле и увольняет весь персонал
В воскресенье около 50 сотрудников были уведомлены о том, что они будут уволены после того, как китайский гигант электронной коммерции решил закрыть местную разработку.
StreamElements уволит 20% сотрудников менее чем через год после привлечения $100 млн во главе с SoftBank
Компания, которая предоставляет инструменты вовлечения и монетизации для создателей живого контента и VOD-контента, присоединяется к Cybereason и Trax в списке израильских стартапов, поддерживаемых SoftBank, которые сокращают расходы.
Airspan увольняет 35 сотрудников в Израиле
Всего четыре месяца назад американская компания объявила, что планирует нанять в стране десятки дополнительных сотрудников.
Единорог розничной аналитики Trax уволит более 100 сотрудников
«На нашем счету все еще много денег с прошлогоднего раунда финансирования, но мы должны достичь прибыльности быстрее, чем мы планировали», — сказал соучредитель и исполнительный председатель Trax Джоэл Бар-Эль.
Elementor увольняет десятки сотрудников
Общее количество сотрудников, которые покинут компанию, оценивается примерно в 50-60 человек, большинство из них из отдела маркетинга.
Cybereason увольняет 100 сотрудников в Израиле, США и Европе
Ранее в этом году компания Cybereason, поддерживаемая SoftBank’s Vision Fund 2 и инвестиционной фирмой бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций в США, стоимость которой может составить более 5 млрд долларов.
Playtika уволит 250 сотрудников в Северной Америке и Европе
Игровой гигант стремится консолидировать часть своей деятельности и поэтому решил закрыть свои центры исследований и разработок в Лондоне и Монреале, а также перенести деятельность своей студии в Лос-Анджелесе в Израиль и Польшу.
Ранее Курсор писал, что технологическая сфера Израиля продолжает серию потерь и увольнений. Сфера IT-технологий переживает не лучшие времена. Вначале хайтек-компании перестали набирать новых сотрудников и заморозили зарплаты, а теперь дело дошло до массовых сокращений.
израильская компания получила награду за лучшую программу искусственного интеллекта. Специалисты израильской компании разработали программу, которая на основе искусственного интеллекта позволяет в считанные секунды трансформировать устную речь в текстовые аналоги.
Наша редакция писала, что Тель-Авив вошел в ТОП-7 лучших технологических экосистем мира. Американская исследовательская компания Startup Genome поставила Тель-Авив на седьмое место в ежегодном обзоре лучших в мире экосистем для стартапов.
Напомним, Израиль и США договорились о совместной программе по кибербезопасности.