В Израиле кризис сферы высоких технологий: волна увольнений продолжается

Многие компании расстаются со значительной частью своей рабочей силы, сообщает CTech.

Единорог Insurtech Next Insurance сокращает 17% рабочей силы

Компания увольняет 150 сотрудников, в основном в США, объясняя это тем, что «мы должны сместить акцент на прибыльность».

Anodot увольняет более четверти сотрудников

Компания по мониторингу бизнеса расстается с 35 из 129 сотрудников.

SQream сокращает более 15% рабочей силы

Стартап по анализу данных увольняет 30 из 170 сотрудников, чтобы помочь ему достичь сбалансированной прибыли.

Bizzabo увольняет почти 30% сотрудников

Платформа планирования мероприятий уволит 120 из 400 сотрудников, поскольку готовится к длительному спаду в бизнесе.

Verbit увольняет 10% сотрудников через восемь месяцев после раунда финансирования в размере 250 млн долларов

Большая часть из примерно 80 увольнений придется на сотрудников в США, при этом 30 сотрудников из Израиля покинут компанию.

eToro увольняет 100 сотрудников, официально объявляет о прекращении деятельности SPAC

Торговая платформа в настоящее время ведет предварительные переговоры о раунде частного финансирования на сумму от 800 млн до 1 млрд долларов при оценке в 5 млрд долларов.

Сокращения Unicorn: Lightricks увольняет 80 сотрудников — 12% рабочей силы

Lightricks является последним в растущем списке единорогов, которые увольняют сотрудников, несмотря на то, что на их счету сотни миллионов долларов, присоединившись к таким компаниям, как Cybereason, Trax и Snyk.

Snyk увольняет 30 сотрудников менее чем через год после привлечения 530 миллионов долларов.

Единорог в области кибербезопасности объявил, что будет вносить организационные изменения, несмотря на то, что в прошлом году его оценка достигла 8,5 млрд долларов, а в 2021 году он привлек в общей сложности 830 млн долларов.

Криптовалютный кредитор Celsius уволит четверть своих сотрудников

Американо-израильская компания расстается с примерно 150 сотрудниками, поскольку она продолжает искать выход из кризиса, из-за которого она приостановила все выводы со своей платформы три недели назад.

Parallel Wireless собирается уволить четверть своих сотрудников в Израиле

Около 60 из 250 сотрудников покинут американскую компанию, которая была основана в 2012 году и шесть лет спустя открыла научно-исследовательский центр в Израиле.

Bright Machines увольняет 30 сотрудников в Израиле

Американская компания разрабатывает программно-определяемые автономные производственные линии для промышленности, имеет научно-исследовательский и операционный центр в кибуце Якум в израильском регионе Шарон.

Alibaba закрывает центр исследований и разработок в Израиле и увольняет весь персонал

В воскресенье около 50 сотрудников были уведомлены о том, что они будут уволены после того, как китайский гигант электронной коммерции решил закрыть местную разработку.

StreamElements уволит 20% сотрудников менее чем через год после привлечения $100 млн во главе с SoftBank

Компания, которая предоставляет инструменты вовлечения и монетизации для создателей живого контента и VOD-контента, присоединяется к Cybereason и Trax в списке израильских стартапов, поддерживаемых SoftBank, которые сокращают расходы.

Airspan увольняет 35 сотрудников в Израиле

Всего четыре месяца назад американская компания объявила, что планирует нанять в стране десятки дополнительных сотрудников.

Единорог розничной аналитики Trax уволит более 100 сотрудников

«На нашем счету все еще много денег с прошлогоднего раунда финансирования, но мы должны достичь прибыльности быстрее, чем мы планировали», — сказал соучредитель и исполнительный председатель Trax Джоэл Бар-Эль.

Elementor увольняет десятки сотрудников

Общее количество сотрудников, которые покинут компанию, оценивается примерно в 50-60 человек, большинство из них из отдела маркетинга.

Cybereason увольняет 100 сотрудников в Израиле, США и Европе

Ранее в этом году компания Cybereason, поддерживаемая SoftBank’s Vision Fund 2 и инвестиционной фирмой бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций в США, стоимость которой может составить более 5 млрд долларов.

Playtika уволит 250 сотрудников в Северной Америке и Европе

Игровой гигант стремится консолидировать часть своей деятельности и поэтому решил закрыть свои центры исследований и разработок в Лондоне и Монреале, а также перенести деятельность своей студии в Лос-Анджелесе в Израиль и Польшу.

Ранее Курсор писал, что технологическая сфера Израиля продолжает серию потерь и увольнений. Сфера IT-технологий переживает не лучшие времена. Вначале хайтек-компании перестали набирать новых сотрудников и заморозили зарплаты, а теперь дело дошло до массовых сокращений.

израильская компания получила награду за лучшую программу искусственного интеллекта. Специалисты израильской компании разработали программу, которая на основе искусственного интеллекта позволяет в считанные секунды трансформировать устную речь в текстовые аналоги.

Наша редакция писала, что Тель-Авив вошел в ТОП-7 лучших технологических экосистем мира. Американская исследовательская компания Startup Genome поставила Тель-Авив на седьмое место в ежегодном обзоре лучших в мире экосистем для стартапов.

Напомним, Израиль и США договорились о совместной программе по кибербезопасности.