В Израиле могут ввести ограничения, если число заболеваний на Covid будет расти

В настоящее время, хотя многие места или мероприятия функционируют в рамках системы Green Pass , и на собраниях необходимо носить маски — как в помещении, так и на открытом воздухе, если количество участников превышает 100, — для нормальной жизни нет существенных ограничений.

Поскольку Омикрон быстро распространяется, многие в правительстве и представители здравоохранения подчеркивали, что при таком высоком уровне заразности ограничения не помогут сдержать распространение вируса.

Между тем, они рассматривают возможность сокращения карантина для медицинского персонала, зараженного Омикроном, чтобы смягчить проблемы нехватки медицинского персонала. В настоящее время все инфицированные вирусом должны быть изолированы минимум на десять дней.

Кабинет министров по коронавирусу должен собраться во вторник, чтобы оценить ситуацию после более чем трех недель.