В Израиле может вырасти налог на недвижимость — СМИ

Опубликована предварительная редакция Закона об урегулировании экономики. Документ будет приниматься вместе с госбюджетом и, по сути, уточняет и дополняет его.

В воскресенье, 29 января, был обнародован проект Закона об урегулировании экономики. Документом предлагается разрешить местным властям «сильных» в экономическом плане городов изменять ставки муниципального налога на недвижимость. Имеется в виду повышение налога для жилых домов и квартир.

Об этом сообщает портал Mako.

В частности, предлагается сократить разрыв между муниципальным налогом для предприятий и для жилых помещений. Сегодня «арнона» для жилых домов намного ниже, чем для предприятий, так что речь именно о повышении налога для многих горожан.

Обоснование этого шага – таким образом местным властям хотят дать стимул утверждать больше проектов по строительству жилых домов. Муниципальные расходы на жилые здания больше, чем на другую недвижимость. Это побуждает мэрии стимулировать в первую очередь строительство нежилых зданий (торговых центров, складов, предприятий и т.д.)

Также планируется создать фонд, в который все муниципальные власти будут отчислять определенный процент от прироста своих доходов с «арноны». Фонд будет распределять субсидии муниципалитетам за утверждение строительства каждой дополнительной единицы жилья.

Кроме этого, предлагается повысить муниципальный налог для компаний хайтека. Сейчас они получают скидку по уплате «арноны» за свои офисы. Для некоторых фирм она превышает 50% от суммы налога.

И наконец, предлагается при начислении «арноны» приравнять к отелям квартиры, которые сдаются в краткосрочную аренду более 60 дней в году. То есть, израильтяне, сдающие свое жилье через такие сервисы, как Airbnb, тоже могут столкнуться с повышением муниципального налога.

Как сообщал Курсор, в течение 2022 года в некоторых израильских городах существенно подорожала аренда жилья. Например, в Нетании стоимость аренды 4-комнатной квартиры увеличилась на 30 процентов — до 6827 шекелей в месяц.

Курсор писал ранее, что несмотря на то, что цены на недвижимость в Израиле замедлились, они продолжаются оставаться на высоком уровне. В некоторых районах за 2022 год стоимость квартир подскочила в несколько раз. Сайт МАДЛАН проанализировал данные и назвал самые дорогие микрорайоны страны.

Еще мы информировали о том, что темпы строительства в Израиле начали падать. В третьем квартале 2022 года в стране начали строить 14 675 новых квартир, что на 15 процентов меньше, по сравнению с показателем во втором квартале.